El Mundo

Israel bombardea Gaza mientras Hamás analiza plan de paz propuesto por Trump

Movimiento islamista aún no tomó ‘ninguna decisión final’, necesitaría ‘dos o tres días’ más para dar respuesta

EscucharEscuchar
Por AFP
Gaza Israel
Un ataque israelí impactó una tienda de campaña utilizada por palestinos desplazados, en las inmediaciones del Hospital Shuhada al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, este miércoles 1.° de octubre. Foto: (BASHAR TALEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaHamásPalestinaDonald TrumpEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.