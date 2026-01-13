El Mundo

Israel anuncia su salida de tres organizaciones internacionales

Israel sale de dos agencias de la ONU tras la retirada de Estados Unidos de 66 organismos globales la semana pasada.

Por AFP
La reunión se llevó a cabo en Mar-a-Lago, Florida, con el objetivo de avanzar en la diplomacia regional.
Israel sale de dos agencias de la ONU y otro organismo internacional. (JIM WATSON/AFP)







IsraelGazaOrganización de las Naciones Unidasagencias internacionales
