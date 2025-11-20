El Mundo

Irán valora drástica decisión con su capital por falta de agua

Teherán vive su peor sequía en un siglo. El gobierno valora nuevas opciones.

Por AFP
Masoud Pezeshkian
Ante la carencia de agua, el gobierno decidió cortar periódicamente el consumo de agua para la población de 10 millones. (Iranian Presidency Office/Iranian Presidency Office)







IránMasoud PezeshkianAgua
AFP

AFP

