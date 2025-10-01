Ciencia

El suelo de este país en Oriente Medio se hunde hasta 30 cm al año y pone en riesgo a millones de personas

Un estudio advierte sobre la subsidencia acelerada del suelo por uso intensivo de acuíferos y agricultura

Por O Globo / Brasil / GDA
Irán sufre hundimientos de suelo de hasta 30 cm anuales, por extracción de agua. Ciudades y cultivos están en riesgo.
Irán sufre hundimientos de suelo de hasta 30 cm anuales, por extracción de agua. Ciudades y cultivos están en riesgo.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

