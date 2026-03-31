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Irán tiene la ‘voluntad’ de terminar con la guerra, pero quiere garantías, dice su presidente

La declaración del mandatario iraní llegó tras una jornada de intensos bombardeos sobre Irán y después de una advertencia de los Guardianes de la Revolución.

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Por AFP
Personas compran en el Gran Bazar de Teherán el 30 de marzo de 2026.
Personas compran en el Gran Bazar de Teherán el 30 de marzo de 2026. (ATTA KENARE/AFP)







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