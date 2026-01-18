Irán restablece parcialmente el acceso a Internet, pero bajo un estricto control tras 10 días de bloqueo por protestas

Iraníes ondean banderas nacionales durante los funerales de los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las recientes protestas en Teherán el 14 de enero de 2026. El 14 de enero de 2026 comenzó en Teherán una ceremonia fúnebre en honor a más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros «mártires» fallecidos en la ola de protestas que ha sacudido la República Islámica, según informó la televisión estatal.

París, Francia. - El acceso a internet en Irán se restableció de forma parcial este domingo, luego de 10 días de bloqueo total impuesto por las autoridades en medio de una ola de protestas internas. La información la dio a conocer una ONG especializada en ciberseguridad.

La organización Netblocks indicó que los datos de tráfico mostraron un retorno significativo a algunos servicios en línea, entre ellos Google. Ese comportamiento sugirió una habilitación del acceso bajo un alto nivel de filtrado, lo cual coincidió con reportes de usuarios sobre una restauración parcial del servicio.

Este restablecimiento ocurrió mientras el gobierno iraní intentó proyectar una imagen de control de la situación. Como parte de esa estrategia, las autoridades ordenaron la reapertura de las escuelas, las cuales permanecían cerradas desde hacía una semana.

La aparente normalización del servicio de internet se dio junto a una advertencia directa del presidente Masud Pezeshkian. El mandatario señaló que cualquier ataque contra el ayatolá Alí Jamenei equivalía a una guerra total contra la nación iraní.

Ese mensaje surgió tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado afirmó que Irán necesitaba un nuevo liderazgo. Posteriormente, el mandatario estadounidense endureció su discurso contra Jamenei.

Irán suspendió todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a protestas originadas por el aumento del costo de la vida. Las manifestaciones evolucionaron hacia un movimiento de oposición al régimen teocrático instaurado desde la revolución de 1979.

Antes del anuncio de Netblocks, la agencia estatal Tasnim informó que las autoridades analizaban un restablecimiento progresivo del servicio. Las llamadas internacionales se reanudaron parcialmente el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

Periodistas de la agencia AFP en Teherán lograron conectarse a internet este domingo, aunque la mayoría de los proveedores seguían bloqueados. Además, ciudadanos iraníes reportaron que pudieron enviar y recibir mensajes por Whatsapp.

Las protestas disminuyeron tras una represión severa, la cual organizaciones de derechos humanos calificaron como una masacre ejecutada bajo la cobertura del apagón de comunicaciones.

Las autoridades iraníes sostuvieron que las manifestaciones iniciaron de forma pacífica y luego derivaron en disturbios. También atribuyeron los hechos a la influencia de Estados Unidos e Israel, considerados archienemigos del país.

Trump había advertido sobre posibles acciones militares si continuaba la represión, aunque luego moderó su discurso. Sin embargo, el sábado volvió a elevar el tono con críticas directas al liderazgo iraní.

Las protestas se consideraron el mayor desafío al poder en Irán desde las manifestaciones de 2022-2023. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron como consecuencia de la represión.

La misma organización advirtió que la cifra real podría ser mayor. Otras estimaciones situaron el número de fallecidos en más de 5.000 e incluso hasta 20.000, aunque el bloqueo de internet dificultó la verificación independiente.

El líder supremo, Alí Jamenei, afirmó el sábado que “algunos miles” murieron a manos de lo que describió como agentes extranjeros. Además, aseguró que las autoridades estaban comprometidas a frenar a los llamados sediciosos.

El portavoz del poder judicial, Asghar Jahangir, reiteró este domingo que se realizarían juicios rápidos. También advirtió que ciertos actos podrían considerarse como “moharebeh”, delito que implica declarar la guerra contra Dios y que puede acarrear la pena capital.

Mientras tanto, en varias ciudades del mundo se realizaron marchas de solidaridad con las protestas en Irán, incluidas manifestaciones en Berlín, Londres y París.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.