Irán lanza ataque ‘fallido’ contra base con fuerzas de Estados Unidos en el océano Índico

Teherán apuntó contra la base anglo-estadounidense Diego García. El ataque fallido revela que Irán tendría misiles con un alcance superior a los 4.000 kilómetro.

Londres, Reino Unido. Irán apuntó, sin éxito, hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano Índico, indicó una fuente oficial del Reino Unido a la AFP este sábado, después de que el Wall Street Journal reportara el viernes que Teherán había lanzado dos misiles balísticos hacia allí.

La base Diego García se encuentra a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní y está situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico.

Es una de las dos bases que el Reino Unido permitió que Estados Unidos utilice en “operaciones defensivas específicas contra Irán”. En ella estacionan submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

Este sábado, la fuente oficial británica confirmó que el “ataque fallido (de Irán) contra Diego Garcia” ocurrió antes de que el Reino Unido anunciase, el viernes, que permitiría que Washington usase esa base y otra situada en el suroeste de Inglaterra.

La fuente no confirmó otros detalles sobre el ataque.

El Wall Street Journal, que citó funcionarios estadounidenses, afirmó que ninguno de los dos misiles balísitcos alcanzó su objetivo pero señaló que ese lanzamiento podría indicar que Teherán tiene misiles de un alcance mayor a lo que se pensaba.

Consultado por la AFP, el Pentágono se rehusó a comentar sobre el asunto.

En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego Garcia por 99 años.