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Irán lanza ataque ‘fallido’ contra base con fuerzas de Estados Unidos en el océano Índico

Teherán apuntó contra la base anglo-estadounidense Diego García. El ataque fallido revela que Irán tendría misiles con un alcance superior a los 4.000 kilómetros

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Por AFP
Tres aviones F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellaron en territorio kuwaití en medio de combates que incluyeron misiles y drones iraníes; según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el incidente habría sido causado por error por las defensas aéreas de Kuwait.
Teherán apuntó contra la base anglo-estadounidense Diego García. El ataque fallido revela que Irán tendría misiles con un alcance superior a los 4.000 kilómetro. (Europa Press/Europa Press)







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