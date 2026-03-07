El Mundo

Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base de Fairford, en el suroeste de Inglaterra

Por AFP
Guerra en Irán
Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio (-/AFP)







