Irán identifica a más de 3.300 fallecidos tras inicio de guerra con Israel y Estados Unidos

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Por AFP
Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí lanza bengalas mientras vuela a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, el 12 de abril de 2026.
Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí lanza bengalas mientras vuela a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, el 12 de abril de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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