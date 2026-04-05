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Irán exime a Irak de las restricciones en el estrecho de Ormuz: “Solo se aplican a países enemigos”

El portavoz militar iraní destaca la histórica relación entre Irán e Irak.

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Por Europa Press
Unos 16,8 millones de barriles de petróleo son transportados diariamente hacia todo el mundo a través del estrecho de Ormuz. (Shutterstock para EF)







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