Irán exime a Irak de las restricciones en el estrecho de Ormuz: “Solo se aplican a países enemigos”

Unos 16,8 millones de barriles de petróleo son transportados diariamente hacia todo el mundo a través del estrecho de Ormuz.

Madrid. El portavoz del principal centro de mando militar iraní el Cuartel General Central del Sello de los Profetas ha asegurado que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.

“Irak está exento de cualquier restricción que hayamos impuesto en el estrecho de Ormuz. Estas restricciones solo se aplican a países enemigos”, ha declarado el representante militar iraní, en un mensaje recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim en el que también ha destacado la relación entre ambos países.

En la misma intervención, el portavoz castrense ha querido poner en valor el respaldo de la población iraquí a Irán, asegurando que ese apoyo ha sido clave en el contexto actual. “Con toda honestidad, afirmamos que la nación iraní no estuvo sola en la batalla.

Si bien nos encontrábamos en la primera línea del campo de batalla, el apoyo incondicional y la firmeza de ustedes, el orgulloso pueblo musulmán de Irak, también estuvieron con nosotros; su respaldo sigue siendo un incentivo para fortalecer nuestra determinación y perseverancia en la lucha”, ha señalado.

Asimismo, ha reiterado la exclusión de Irak de cualquier restricción en la estratégica vía marítima de Ormuz, insistiendo en el respeto de Irán hacia la soberanía iraquí.

“Declaro que nuestro país hermano, Irak, está exento de cualquier restricción que hayamos impuesto en el estrecho de Ormuz, y que estas restricciones solo se aplican a los países enemigos”, ha recalcado.

El portavoz también ha hecho referencia al pasado reciente de Irak, destacando su historia de conflicto y su relación con Estados Unidos; un pasado ante el que ha mostrado “un profundo respeto”:

“Ustedes son una nación que lleva las cicatrices de la ocupación estadounidense, y su lucha contra Estados Unidos es digna de reconocimiento y elogio”, ha agregado.

En este sentido, ha sugerido que la coyuntura actual podría suponer un punto de inflexión para el país vecino, defendiendo que “los acontecimientos de hoy, junto con el apoyo que (ustedes) han brindado, podrían ofrecer una oportunidad histórica para que Irak ponga fin a la presencia estadounidense impuesta en su territorio, establezca una seguridad duradera y acabe con el saqueo de la riqueza iraquí por parte de Estados Unidos”.

Por último, ha insistido en la idea de unidad entre ambos países frente a sus adversarios comunes.

“Irán e Irak se mantuvieron unidos en una misma trinchera y, de la mano, lograrán la victoria en esta batalla histórica contra el enemigo vengativo y el gran demonio, es decir, Estados Unidos y sus agentes, así como contra Israel, país que asesina niños”, ha concluido.

Tras el anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Huseín, ha expresado su agradecimiento a Teherán y ha insistido en su “imperturbable rechazo a la guerra”. Huseín ha recibido al embajador iraní en Bagdad, Mohammad Kazem al Sadeq, al que ha trasladado “la importancia de seguir con la cooperación en el futuro cercano”.

“Han abordado mecanismos de cooperación entre las dos partes para garantizar la aplicación de sus compromisos al servicio de los intereses mutuos”, ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí en un comunicado.