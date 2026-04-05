El Mundo

Cómo Israel usa inteligencia artificial para mejorar sus alertas de misiles en la guerra con Irán

Así funciona la inteligencia artificial que Israel usa para anticipar ataques

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Por AFP
Vehículos militares de Israel cerca de la frontera con Líbano.
IA permite predicciones más precisas sobre la caída de proyectiles en Israel. (ODD ANDERSEN/AFP)







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