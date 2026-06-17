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Irán-Estados Unidos: Lea el texto íntegro del acuerdo que pondría fin al conflicto

El plan incluye medidas económicas clave, como el levantamiento progresivo del bloqueo naval, la flexibilización de sanciones y la liberación de activos iraníes congelados.

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Por AFP
Donald Trump cancelaría conciertos del 4 de julio por un mitin propio tras renuncia de músicos.
El memorando establece compromisos mutuos de no agresión y respeto a la soberanía, además de abrir un plazo de hasta 60 días para negociar un acuerdo definitivo. (KENT NISHIMURA/AFP)







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