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Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026, denuncia organización de derechos humanos

La oenegé Iran Human Rights alertó sobre la crisis, mientras Donald Trump exigió detener la violencia

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Por AFP

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Manifestantes sostienen pancartas y banderas iraníes anteriores a la revolución durante una protesta frente a la Embajada de Irán en Copenhague, Dinamarca, el 28 de julio de 2026.
Manifestantes sostienen pancartas y banderas iraníes anteriores a la revolución durante una protesta frente a la Embajada de Irán en Copenhague, Dinamarca, el 28 de julio de 2026. (OMID OMIDI/Middle East Images via AFP)







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