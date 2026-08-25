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Trump exige a Irán detener las ejecuciones de manifestantes: ‘Debe parar ahora’

El presidente de Estados Unidos calificó la situación como una “crisis humanitaria de proporciones épicas”

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Por AFP
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Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump.
Donald Trump pidió al gobierno de Irán detener las ejecuciones de personas vinculadas con las protestas registradas a inicios de este año. (ATTA KENARE/AFP)







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