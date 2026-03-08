El Mundo

Irán designó nuevo líder supremo, pero no reveló su nombre

La asamblea de expertos ha designado al nuevo guía supremo iraní para suceder al ayatolá Alí Jamenei

Por AFP
Iraníes pasan en coche junto a una pancarta con el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado, y que dice en persa "Su Dios sigue vivo"
Iraníes pasan en coche junto a una pancarta con el retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado. (AFP/AFP)







