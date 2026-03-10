Irán desafía presiones y rechaza alto el fuego mientras crece tensión en el estrecho de Ormuz

Humo se eleva desde el lugar de un bombardeo israelí que alcanzó una zona de los suburbios del sur de Beirut el 10 de marzo de 2026.

Teherán, Irán. Irán se mantuvo desafiante mientras nuevas explosiones retumbaban en Teherán, insistiendo en que no estaba buscando un alto el fuego incluso cuando el presidente estadounidense Donald Trump incrementó sus amenazas en torno al estratégico Estrecho de Ormuz.

El conflicto ha envuelto al Medio Oriente y agitado los mercados energéticos desde los ataques del 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y desencadenaron la guerra. Teherán prometió el martes que ninguna exportación de crudo saldría del Golfo si los bombardeos continuaban.

El Pentágono había anunciado previamente sus ataques más intensos hasta la fecha, pero Irán hasta ahora se ha negado a ceder ante la presión.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ex comandante de alto rango de la Guardia Revolucionaria y figura clave después del asesinato de Jamenei, dijo en una publicación en inglés en X: “Ciertamente no estamos buscando un alto el fuego”.

“Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de atacar nuevamente a Irán”, añadió.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había dicho previamente en una conferencia de prensa que el martes “sería otra vez nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos”.

Los ataques iraníes a los barcos han cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa una cuarta parte del petróleo transportado por mar y una quinta parte de todo el GNL del mundo, y Trump advirtió a Irán contra la minería en el estrecho en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Si por alguna razón se colocan minas y no se retiran inmediatamente, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto”, escribió.

Su publicación se produjo después de que CNN, citando fuentes anónimas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses, informara que Irán efectivamente había comenzado a colocar explosivos en la vía fluvial.

Dos rondas de explosiones sacudieron Teherán , informaron periodistas de la AFP, sin que se dispusiera de información inmediata sobre los objetivos previstos.

En la capital, una mujer de unos cuarenta años dijo que le tranquilizaba un poco su impresión de que los bombardeos “no atacan edificios comunes”.

Pero señaló que “lo que resulta extremadamente perturbador es el ruido de los bombardeos”.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió anunciando una nueva salva de misiles contra ciudades israelíes y objetivos estadounidenses en la región, y los periodistas de la AFP escucharon más tarde explosiones en Manama, la capital de Bahréin.

Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra, la mayoría con heridas leves, según informó el Pentágono el martes. Ya se han anunciado siete muertes.

Consecuencias catastróficas

Los volátiles precios del petróleo volvieron a oscilar bruscamente el martes, cayendo después de que el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunciara que la Armada había escoltado un petrolero a través del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, momentos después Wright eliminó la publicación en las redes sociales que anunciaba la operación y la Casa Blanca dijo posteriormente que no había habido ninguna escolta.

Los precios del petróleo habían aumentado tras los ataques iraníes, los ataques a depósitos de petróleo en Irán y los ataques a la infraestructura energética en los países ricos del Golfo, anteriormente considerados como refugios seguros en un Medio Oriente turbulento.

La refinería de petróleo más grande de los Emiratos Árabes Unidos, en Ruwais, fue cerrada el martes como medida de precaución después de que un ataque con drones al complejo industrial que la alberga provocara un incendio, dijo a la AFP una fuente familiarizada con la situación.

Un conductor que trabaja en el complejo, que pidió no ser identificado, dijo a la AFP que vieron “ráfagas de fuego saliendo del complejo, con fuertes sonidos como explosiones”.

Qatar, donde la suspensión de las exportaciones de GNL ha disparado los precios de la energía europea, afirmó que los ataques iraníes contra su infraestructura civil estaban en curso, y periodistas de la AFP informaron de explosiones en Doha.

Los comerciantes y los responsables de las políticas energéticas siguen con nerviosismo las hostilidades.

“Cuanto más se prolongue la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global”, declaró a la prensa Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo del gigante petrolero saudí Aramco.

“Es absolutamente crucial que se reanude el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz”.

‘Apenas sobreviviendo’

La agencia de comercio y desarrollo de la ONU advirtió que el cierre de Ormuz podría aumentar el costo de productos esenciales como combustible y alimentos para las personas más vulnerables del mundo.

En Egipto, donde el costo de los combustibles aumentó hasta en un 30 por ciento, Om Mohamed, madre de seis hijos, estaba preocupada por el futuro.

“Apenas podíamos sobrevivir. No sé cómo se las arreglará la gente”, dijo a la AFP en un mercado de El Cairo.

Los expertos advirtieron que las perspectivas económicas siguen siendo extremadamente volátiles.

“Son raros los días en los mercados en que se ve tanta volatilidad”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, advirtiendo que los inversores estaban reaccionando exageradamente a cada noticia, incluso cuando las declaraciones de los funcionarios se contradecían entre sí.

“El conflicto en Oriente Medio continúa a toda velocidad, los acontecimientos políticos no apuntan a una resolución a corto plazo y hay poca claridad sobre los planes de Estados Unidos”.