El Mundo

Irán desafía a Estados Unidos y a Donald Trump a elegir entre guerra o un ‘mal acuerdo’

Teherán exige la retirada de tropas y el fin de sanciones en un nuevo plan de 14 puntos

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Por AFP
Los transeúntes pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense, alusiva al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio de la plaza Valiasr en Teherán.
Los transeúntes pasan junto a una valla publicitaria antiestadounidense, alusiva al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz, instalada en un edificio de la plaza Valiasr en Teherán. (-/AFP)







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