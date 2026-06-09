El Mundo

Irán denuncia que FIFA le retiró entradas para sus aficionados en el Mundial de 2026

La Federación de Fútbol de Irán afirmó que no podrá ofrecer entradas a sus seguidores para el Mundial 2026 tras una inesperada y polémica medida de la FIFA.

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Por Fernando Chaves Espinach
El presidente de la Federación Iraní de Fútbol afirmó a última hora del 9 de mayo que, si Irán quedara fuera del Mundial, el país perdería un “importante activo diplomático”.
La Federación Iraní de Fútbol se ha quejado del trato desigual durante el proceso de cara al Mundial en Norteamérica. (ATTA KENARE/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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