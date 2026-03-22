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Irán denuncia ‘graves daños’ en la red de agua y luz tras ataques de Estados Unidos e Israel

El ministro de Energía iraní denunció ataques cibernéticos y aéreos contra redes de agua y electricidad desde inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y Trump lanzó un ultimátum

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Por AFP
El ministro de Energía iraní denunció ataques cibernéticos y aéreos contra redes de agua y electricidad desde inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y Trump lanzó un ultimátum. (ATTA KENARE/AFP)







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