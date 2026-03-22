Irán denuncia ‘graves daños’ en la red de agua y luz tras ataques de Estados Unidos e Israel

El ministro de Energía iraní denunció ataques cibernéticos y aéreos contra redes de agua y electricidad desde inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y Trump lanzó un ultimátum.

Teherán, Irán. Las infraestructuras de agua y energía de Irán han sufrido “graves daños” desde que empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel, denunció el domingo el ministro de Energía del país.

Israel y Estados Unidos lanzaron los primeros ataques de esta guerra contra Irán el 28 de febrero, en los que murió el líder supremo de la república islámica y se desencadenó una guerra que desde entonces se extendió por todo Oriente Medio.

“Las infraestructuras vitales de agua y electricidad del país han sufrido graves daños tras los ataques terroristas y cibernéticos de Estados Unidos y el régimen sionista”, dijo el ministro de Energía, Abás Aliabadi, según la agencia de noticias Isna.

“Los ataques se dirigieron contra decenas de instalaciones de transporte y tratamiento de agua y destruyeron partes de redes críticas de suministro de agua”, señaló, añadiendo que se estaban llevando a cabo esfuerzos para reparar los daños.

El domingo por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si no se reabría el estratégico estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El tráfico por este paso marítimo vital -por el que normalmente pasa el 20% del crudo y el gas natural licuado del mundo- ha quedado paralizado casi por completo desde el inicio de la guerra.

Las fuerzas iraníes atacaron varios buques, alegando que no hicieron caso de las “advertencias” de no transitar por la vía navegable.

En los últimos días, Irán permitió el paso a algunos buques de países que considera amigos, al tiempo que advirtió que no dejará que lo atraviesen barcos de países que, según afirma, se sumaron a la “agresión” contra él.

En respuesta a Trump, Irán amenazó con atacar infraestructuras energéticas y plantas desalinizadoras de toda la región.