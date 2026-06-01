Irán continúa con ejecuciones relacionadas con las protestas de enero

Teherán, Irán. La justicia iraní anunció el lunes el ahorcamiento de dos hombres presentados como responsables del saqueo e incendio de una mezquita durante las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país en diciembre y enero.

“Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki, principales autores del incendio criminal y la destrucción de una mezquita [del centro de Teherán] fueron ahorcados esta mañana”, publicó Mizan, la página web del poder judicial.

El informe no precisa la fecha o lugar de detención ni los de su juicio.

Irán vivió desde diciembre una ola de protestas inicialmente desatada por el alto costo de la vida pero que se convirtió en una movilización antigubernamental.

El 8 de enero, este movimiento estuvo marcado por destrozos masivos en todo el país, incendios y actos de violencia que causaron miles de muertos.

El gobierno iraní señaló que “terroristas” pagados por Estados Unidos e Israel fueron responsables de tales actos, mientras oenegés internacionales aseguran que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.

Las autoridades han ejecutado al menos 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, indicaron recientemente las organizaciones Iran Human Rights, con sede en Noruega, y la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort (ECPM).