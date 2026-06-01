El Mundo

Irán continúa con ejecuciones relacionadas con las protestas de enero

Irán vivió desde diciembre una ola de protestas inicialmente desatada por el alto costo de la vida pero que se convirtió en una movilización antigubernamental.

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Por AFP
Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones en Omán el 6 de febrero, mientras Washington se negó a descartar una acción militar contra la república islámica por su represión mortal de protestas masivas.
Irán vivió fuertes protestas entre diciembre y enero. (-/AFP)







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