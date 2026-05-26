El Mundo

Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras nuevos bombardeos

Bombardeos estadounidenses la noche del lunes se dieron en medio de lo que parecía un acuerdo inminente; ahora Irán reclama.

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Por AFP
Mujeres pasan junto a una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a lo largo de una calle de Teherán.
Mujeres pasan junto a una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a lo largo de una calle de Teherán. (-/AFP)







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