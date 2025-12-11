El Mundo

Inyección letal en Estados Unidos: Ejecutan a hombre por violación y homicidio

Harold Nichols fue ejecutado en Tennessee mediante inyección letal. Le contamos cuáles fueron sus últimas palabras y la controversia por el uso de nuevos métodos de pena capital

Por AFP
Foto de archivo sin fecha ni ubicación, publicada por el Departamento Correccional de Florida, muestra a Mark Geralds, un hombre de Florida condenado por asesinar a una mujer durante un robo, ejecutado mediante inyección letal el 9 de diciembre
