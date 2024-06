‘Space Out’: El concurso en Corea del Sur en el que la gente no hace nada y gana el más perezoso

'Space Out' es un concurso en Corea del Sur donde las personas que logran no hacer nada durante 90 minutos pueden ganar.

En la ciudad de Seúl se celebra un concurso denominado “Space Out”, cuyo propósito es no hacer nada. Aunque parece insólito, su importancia radica en que permite a los participantes olvidar sus preocupaciones y relajarse.

En el mundo se celebran variados concursos que desafían las habilidades físicas y mentales de los participantes, que van desde el lanzamiento de comida rápida, dulces y frutas, hasta competencias de automovilismo y eventos de atletismo.

La mayoría de los eventos demandan habilidades físicas y un rendimiento óptimo; no obstante, en Seúl, esto no es necesario.

Este torneo tiene lugar en el centro de la ciudad, frente al Palacio Gyeongbokgung, y congrega a personas de todas las edades y ocupaciones para sentarse en el césped y, literalmente, no hacer absolutamente nada.

Aunque pueda parecer una actividad simple, como cualquier concurso, tiene sus reglas y aquellos participantes que no las sigan serán descalificados. Estos son los requisitos:

El participante debe permanecer sentado en silencio durante noventa minutos. Está prohibido el uso de dispositivos móviles. No se permite entablar conversaciones. Mirar el reloj no está permitido. Quedarse dormido resultará en descalificación.

Para triunfar en este concurso, el participante debe no solo adherirse a las reglas, sino también mantener la frecuencia cardíaca más baja posible.

Este evento fue creado en 2014 por la artista local WoopsYang, quien propuso la idea de reunirse con otras personas para no hacer nada y de esta manera tomar un respiro del agotamiento laboral.

“Cuando tuve la idea sufría síndrome de agotamiento profesional, pero aun así me sentía terriblemente inquieta cuando me detenía y no era productiva de una u otra forma”, expresó WoopsYang en una entrevista en 2016 con el sitio web VICE Sports.

Ella motiva a los asistentes a asistir con la indumentaria que utilizan para trabajar, ya sea trajes, uniformes u otros, para evidenciar que el síndrome de agotamiento puede impactar a cualquier individuo, independientemente de su trabajo o profesión.

“Space Out”, a simple vista, puede parecer un concurso de relajación, pero para su artista y fundadora, también transmite un mensaje significativo a la población mundial: “Observar a personas sin hacer nada en una de las ciudades más bulliciosas del mundo puede representar un oasis de tranquilidad en el caos de la actividad constante”.

