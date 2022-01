Perú mantiene cierre de fronteras terrestres por tercera ola de pandemia

Lima. Perú mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres, vigente desde marzo del 2020, por la tercera ola de la pandemia de covid-19 que se registra con elevada cantidad de contagios y el avance de la variante ómicron, informó el Gobierno.

El cierre de fronteras “está en evaluación permanente. En cuanto entendamos que abrir fronteras no nos va a generar un problema sanitario mayor, pues las fronteras se van a abrir”, dijo a la prensa el ministro de Salud, Hernando Cevallos. ”Nosotros no estamos con un no cierre de fronteras, nosotros estamos con evaluación permanente del impacto epidemiológico de esto para tomar una decisión”, agregó.

El ministro aseguró que es necesario “cuidar a las personas, a pesar de que también es importante la reactivación económica en las zonas fronterizas” como Tacna, fronteriza con Chile, y Puno con Bolivia. Cevallos manifestó que enero y febrero serán meses clave para medir la proyección de la pandemia y el alcance de la tercera ola.

El cierre de fronteras terrestres rige desde el 16 de marzo del 2020, situación que generó miles de pérdidas económicas en sectores como el turismo y el comercio. Perú busca contener la tercera ola de la pandemia con reducción de aforos a centros comerciales y vacunación para evitar contagios masivos.

El gobierno redujo el aforo a un 40% en los centros comerciales, restaurantes y espacios cerrados en 24 provincias del país, entre ellas Lima. También amplió el toque de queda entre las 11 p. m y las 4 a. m., que rige desde el viernes.

El país andino registró el viernes más de 12.800 nuevos casos confirmados en un día, la cifra más alta en nueve meses. En diciembre, alcanzó los 1.500 diagnósticos diarios. Las personas infectadas con la variante ómicron suman 332 en Perú.

El Gobierno extendió hasta el 31 de enero el estado de emergencia vigente desde hace 21 meses por la pandemia. Este país de 33 millones de habitantes tiene la mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el mundo, con 6.122 fallecidos por millón de habitantes, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales. Asimismo, Perú acumula más de dos millones de casos de covid-19 y más de 202.900 muertos desde el inicio de la pandemia a comienzos del 2020.

