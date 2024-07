Olor a quemado provocó desvío de vuelo en Berlín con aficionados de la Eurocopa

Aficionados al fútbol del Reino Unido quedaron varados en Berlín, Alemania, sin recibir asistencia, después de que un vuelo de la aerolínea Eurowings fuera desviado debido a un misterioso olor a quemado.

El incidente ocurrió el pasado lunes 15 de julio por la mañana, mientras el vuelo EW8470 de Eurowings volaba de Berlín a Manchester, Reino Unido, según reportó el medio The Independent.

Muchos de los 150 pasajeros a bordo asistieron a la final de la Eurocopa 2024 el 14 de julio por la noche, donde España venció a Inglaterra por 2-1.

El Airbus A319 llevaba pocos minutos en el aire cuando el capitán informó a los pasajeros, a través del intercomunicador, que debían regresar a Berlín debido a una “luz de advertencia parpadeante” en la placa base, según contó Gareth Davies, pasajero de Manchester.

LEA MÁS: Avión de Avianca realiza aterrizaje de emergencia en Madrid: la ventanilla del piloto se rompió

La situación empeoró cuando “un olor a quemado entró en la cabina” al llegar, agregó Davies al medio citado. A pesar del olor alarmante, la tripulación aseguró que no había razón para entrar en pánico.

“Nos dijeron que no nos preocupáramos por los camiones de bomberos, que lleváramos nuestro equipaje y que no tomáramos fotos ni videos ‘porque no queremos estar en TikTok’”, recordó el pasajero.

“Se declaró una ‘emergencia aérea’, un procedimiento estándar para obtener un aterrizaje prioritario”, dijeron los representantes de Eurowings en un comunicado al New York Post.

La aerolínea informó que una investigación posterior de los bomberos reveló que no había “ni fuego ni humo en la cabina”. “No hubo peligro para los pasajeros ni para la tripulación en ningún momento”, añadió Eurowings.

Sin embargo, la odisea de los pasajeros apenas comenzaba. Al desembarcar y regresar a la terminal, no encontraron personal de Eurowings para asistirlos, solo verificadores de pasaportes.

“No nos dijeron lo que pasaría después, así que todos pasamos por el control de pasaportes”, mencionó Davies. “La gente no tenía ni idea de sus maletas facturadas y muchos salieron de la sala de equipajes, yo solo tenía equipaje de mano”.

Davies pidió ayuda a Eurowings en X, escribiendo: “¿Podría proporcionar a alguien con quien hablar sobre lo que haremos a continuación? Ridículo”.

Un representante respondió: “Por favor, diríjase a uno de nuestros mostradores de Eurowings en el aeropuerto para que nuestros compañeros puedan ayudarle con un cambio de reserva y otras preguntas. Nuestros compañeros estarán encantados de ayudarle”.

Un pasajero solicitó ayuda a la aerolínea Eurowings a través de X después de que el avión tuviera que desviarse debido a un olor a quemado en la cabina.

Sin embargo, Davies afirmó en una publicación posterior en X que no había “un mostrador de Eurowings en el aeropuerto de Berlín”.

“Hay un mostrador de Airline Assistance Switzerland que amablemente está tratando de ayudar a todos”, comentó Davies. “Aquí no hay empleados de Eurowings. Por favor, hagan arreglos para que alguien venga al aeropuerto de Berlín para ayudarnos”.

LEA MÁS: Avión sin ruedas logró aterrizar de emergencia en aeropuerto en Australia

Posteriormente, Eurowings dijo al New York Post que “se organizó un vuelo alternativo para los pasajeros afectados”.

Un portavoz agregó que “los invitados fueron informados en consecuencia y se les proporcionaron vales de comida en Berlín. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado a nuestros huéspedes. A pesar de la capacidad limitada debido al alto volumen de vacaciones de verano y el tráfico de regreso después de la final de la Eurocopa, hicimos todo lo posible para brindar a nuestros pasajeros la atención más rápida posible”, agregó la aerolínea.