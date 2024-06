Masacre de animales bovinos reaviva la leyenda del ‘chupacabras’ en Colombia

La reciente tragedia que dejó sin vida a más de 50 cabezas de ganado en el municipio de Floresta, Colombia, durante este 2024, generó preocupación en la comunidad de aproximadamente 4.000 habitantes, reavivando entre ellos la ancestral leyenda del “chupacabras”, según lo informado por el diario El País.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Luis Mario Vargas, en esta localidad ubicada al noreste de la capital Bogotá se registraron numerosas pérdidas de cabras y ovejas, las cuales presentaban mordeduras en todo su cuerpo.

El alcalde, además, reconoció la incertidumbre que rodea al incidente, pues hasta el momento no se logró determinar con certeza qué o quién está detrás de estos ataques. No se descarta la participación de perros o felinos salvajes, aunque no existen pruebas concluyentes que los vinculen como los responsables de las agresiones. En algunos casos, los animales fueron encontrados sin vida, sin que sus cuerpos hubieran sido consumidos.

La masacre más reciente en Colombia

El más reciente de estos ataques tuvo lugar la noche del 4 de junio, cuando una familia humilde sufrió la pérdida brutal de nueve ovejas. Algunos de los animales fueron encontrados decapitados, mientras que otros presentaban heridas tan graves que dejaban expuestas sus vísceras, según reportaron los afectados al medio citado.

El enigma que rodea a estas muertes no solo causa preocupación entre la población, sino que también representa una significativa pérdida económica para los afectados. En el caso de las nueve ovejas mencionadas, se estima que su recuperación implicaría un desembolso cercano a los $500.

Otro residente local, identificado como Beto Reyes, compartió con El País su propia experiencia como víctima de este misterioso agresor, ocurrida en enero. En aquella ocasión, 18 ovejas fueron arrebatadas de su propiedad en una sola noche, todas ellas encontradas sin vida en los terrenos de su finca.

Ante esta situación, Reyes optó por amontonar los cadáveres en un intento por atraer a los cuervos, quienes continuaron alimentándose de ellos durante un lapso de dos semanas. Asimismo, relató haber avistado a un gran perro de pelaje blanco con manchas amarillas merodeando la zona en busca de alimento, aunque no pudo confirmar su implicación en los ataques debido a la falta de evidencia directa.

Algunas de las cabras y ovejas fueron simplemente decapitadas, mientras que a otras solo les succionaron la sangre. Por esa razón, se cree que las muertes en Colombia fueron provocadas por el 'chupacabras'.

Según un informe emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la conducta feral de algunos perros se atribuye a la negligencia de sus propietarios, quienes no brindan el debido cuidado a sus mascotas y las abandonan en áreas cercanas a bosques y parques naturales, lo que podría explicar en parte estos lamentables sucesos.

Tanto Reyes como el alcalde aseguran haber residido en Floresta durante toda su vida y nunca haber presenciado a perros salvajes o pumas en la zona, ni mucho menos haber visto al famoso “chupacabras”. Sin embargo, el resurgimiento de esta leyenda en la región se debe a que en algunos casos se reporta la extracción de sangre de los animales sin dejar rastro alguno de sus cuerpos.

¿Qué es el ‘chupacabras’?

El “chupacabras” es una criatura legendaria que se reporta principalmente en América Latina, especialmente en Puerto Rico, México y algunos otros países. Su nombre se traduce literalmente como “chupa cabras”, ya que se dice que ataca y succiona la sangre de ganado, especialmente cabras y ovejas, dejando marcas de mordeduras en el cuello de los animales.

Las descripciones del “chupacabras” varían, pero generalmente se le describe como una criatura similar a un reptil, con piel escamosa, ojos brillantes y colmillos afilados. A lo largo de los años, hubo numerosos avistamientos y supuestos encuentros con esta criatura, aunque muchos de estos informes fueron desacreditados como fraudes o explicados por causas naturales o animales conocidos. A menudo, se cree que los avistamientos del “chupacabras” son el resultado de la histeria colectiva o la confusión sobre los ataques de depredadores comunes.