Tanwarin nació en la provincia pobre de Issan y a los 17 años comenzó a vestirse de mujer, pero no quiere que la encasillen en un sexo. "No entro en ninguna de estas casillas. La sociedad no debería imponernos un género", estima la diputada, cineasta y actriz que está en cartelera con la obra teatral "Trans, I Am" (Trans, yo soy").