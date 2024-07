La historia de Beacon y ‘Los Phryges’ en los Juegos Olímpicos de París 2024

Beacon, un golden retriever de 4 años, ha captado la atención en los Juegos Olímpicos de París 2024 , no por ser un atleta, sino por su crucial rol como perro de terapia del equipo de gimnasia femenino de Estados Unidos.

Desde su incorporación, Beacon ha sido fundamental en la lucha por la salud mental de las gimnastas, ganando notoriedad entre los medios de comunicación internacionales.

El rol de Beacon en los Juegos Olímpicos

La historia de Beacon comienza cuando Li Li Leung, directora ejecutiva del equipo, notó el impacto positivo de su perro en las atletas durante la pandemia. Junto con Tracey Callahan Molnar, adiestradora de Beacon, decidió incorporar al Golden Retriever como parte oficial del equipo.

El trabajo de Beacon consiste en brindar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés. Las atletas reaccionan positivamente a su presencia, lo cual les ayuda a manejar la ansiedad y el estrés previos a las competiciones.

Shilese Jones, una de las gimnastas, comentó al medio inglés The Times: “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y a veces eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”.

Molnar expresó su orgullo por Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”.

Qué son ‘Los Phryges’, las Mascotas de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo son los primeros juegos paritarios, sino que su ceremonia de apertura se realizó al aire libre, a lo largo del río Sena y a los pies de la Torre Eiffel. Además, las mascotas de esta edición no son animales ni figuras representativas del país anfitrión, sino gorros frigios, un símbolo de la Revolución Francesa.

'Los Phryges', mascotas de los Juegos Olímpicos de París 2024, representan los ideales de libertad y republicanismo, inspirados en los gorros frigios de la Revolución Francesa.

El Phryge olímpico y el Phryge paralímpico, ambos de color rojo y con forma cónica, representan un ideal de libertad. Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, explicó: “Elegimos el gorro frigio porque es un símbolo muy fuerte para la República francesa. Para los franceses es un objeto muy conocido y es un símbolo de libertad”.

El gorro frigio: Un símbolo antiguo y su evolución

El gorro frigio tiene orígenes en la antigua región de Frigia, en la actual Turquía, y fue adoptado por los romanos en ceremonias de liberación de esclavos. A lo largo de los siglos, se confundió con el píleo romano (sombrero de fieltro) y resurgió como símbolo de libertad en la Era Moderna, especialmente durante la Revolución Francesa, donde evolucionó para representar también el republicanismo.

Durante la Revolución Francesa, el gorro frigio se convirtió en un emblema de la libertad y el republicanismo, influyendo también en los movimientos independentistas de América Latina. Actualmente, sigue presente en la iconografía oficial de muchos países, incluyendo la bandera del ejército y el escudo del Senado de Estados Unidos.

La tradición de las mascotas olímpicas

La tradición de las mascotas olímpicas comenzó en los Juegos de México 1968 con un jaguar rojo. Desde entonces, ha habido 14 mascotas, siendo la mayoría animales. La más recordada es Misha, el oso de los Juegos de Moscú 1980. El tiempo dirá si “Los Phryges” lograrán un lugar entre las mascotas más queridas de los Juegos Olímpicos.

