“Me dijeron que si decía algo ellos sabían dónde vivía mi familia, dónde trabaja mi hermana. Me preguntaron que si conocía a Lésther Alemán (el líder estudiantil que encaró a Ortega), entonces yo les contesté que aunque supiera no les diría y en ese momento me metieron dos puntapié en el muslo derecho y uno en el muslo izquierdo. Después me lavaron la herida con vinagre y con limón”, relató el muchacho, quien pidió la protección de su identidad por motivos de seguridad.