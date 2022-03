Lugar de niñas trans en deporte divide a republicanos en Estados Unidos

Washington. Dos gobernadores republicanos estadounidenses vetaron esta semana proyectos de ley destinados a prohibir que las menores transgénero participen en competiciones deportivas femeninas en los colegios de sus estados.

En contra de los congresistas de su propio partido, los gobernadores de Indiana (este) y de Utah (oeste) bloquearon proyectos de ley porque consideran que no resuelven ningún problema real. La medida “presupone que hay un problema en el deporte escolar y que las competiciones deportivas femeninas no son justas, pero después de un examen exhaustivo, no encuentro evidencia que respalde ninguna de las afirmaciones”, dijo el lunes Eric Holcomb, al frente del estado rural de Indiana.

El gobernador de Utah hizo lo propio el martes. “Políticamente sería mucho más fácil para mí firmar el proyecto de ley, pero siempre he tratado de hacer lo que creo que es correcto, independientemente de las consecuencias”, escribió Spencer Cox, y destacó que solo cuatro niños transgénero, incluida una que compite con niñas, estaban inscritos en clubes deportivos escolares en Utah este año.

“No dominan nada, ni ganan trofeos ni tienen becas, solo quieren hacer amigos”, escribió. “Rara vez hemos visto tanto miedo e ira dirigidos contra tan pocas personas”. “Quiero que vivan”, justificó, y recordó que el riesgo de suicidio era mucho mayor entre los jóvenes transgénero.

Sus argumentos parecen no convencer a los parlamentarios locales que prevén votar el viernes para superar el veto. “Debemos trabajar para preservar la integridad del deporte femenino y garantizar que siga siendo justo y seguro para todos”, dijo el presidente republicano del senado de Utah, Stuart Adams.

Una decena de estados conservadores ya aprobaron leyes para prohibir que las niñas trans, nacidas varones, compitan en el deporte femenino, pero el tema causa división entre los republicanos. Antes de los gobernadores de Utah e Indiana, el de Dakota del Norte, Doug Burgum, también vetó un proyecto de ley similar.

Sobre el mismo tema, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el martes que una nadadora de su estado, que quedó en segundo lugar detrás de la campeona transgénero Lia Thomas , fue la “verdadera ganadora” de los campeonatos universitarios nacionales.

Los muy buenos resultados de Thomas, de 22 años y que llegó esta temporada a la categoría femenina tras haber competido en la masculina, avivó el debate sobre el lugar que se le debe dar a estas deportistas. Muchos estados conservadores introdujeron leyes para prohibir el tratamiento hormonal de menores, o para evitar que usen los baños del sexo con el que se identifican.

