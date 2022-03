Extriatleta tica repudia triunfos de nadadora transgénero: ‘Deporte femenino no es plan B para deportistas masculinos fracasados’

Laura Mata fue seleccionada nacional de triatlón, campeona centroamericana y entrenadora de la representación patria.Tomada de Facebook

Un contudente y vehemente mensaje escribió en sus redes sociales la extriatleta y campeona centroamericana de triatlón Laura Mata al considerar injusto que la nadadora transgénero Lia Thomas compita contra las mujeres en los campeonatos universitarios estadounidenses.

Thomas se convirtió la semana anterior en la primera mujer transgénero en conquistar la División I de la NCAA (liga universitaria), en el McAuley Aquatic Center de Atlanta, derrotando a las medallistas olímpicas de Tokio 2020 Emma Weyant y Erica Sullivan, ante la desaprovación de los aficionados que con pancartas como “Salven el deporte femenino” o gritos de “es un hombre” reprocharon la participación de Thomas.

Laura Mata, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de El Salvador 1994 y una de las triatletas más destacadas del continente en su época, levantó la voz y dio su criterio.

“Lia (William)Thomas ha transcurrido los 21 años de su vida siendo hombre. Compitió como hombre y fue clasificado 462º en categoría masculina en natación universitaria”, escribió Mata..

“Pero ahora, de repente, se identifica como transgénero, se le permitió competir en la categoría de mujeres y ¡ganó el primer lugar! Sí, ganó un campeonato nacional femenino de los Estados Unidos, superando a Emma Weyant, quien es una medallista de plata olímpica y a su compatriota Erica Sullivan, quien también fue medallista de plata: Esto es patético e injusto con las mujeres.”, añadió.

Lia Thomas compitió en la rama masculina hasta el 2019, cuando inició su cambio de género. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

No destruya el deporte

Mata, quien durante su etapa deportiva se ubicó en el puesto 42 del ránquin mundial femenino en el año 2000 y además alcanzó cinco coronas centroamericanas (1992 a 1996), en una época donde el triatlón no estaba en el programa olímpico, también fue entrenadora de la Selección Nacional durante los primeros pasos de Leonardo Chacón, Viviana Chavarría, Roberto Machado y Alia Cardinale, entre otros.

“El deporte femenino no es un plan B para los deportistas masculinos fracasados”, afirmó Mata.

“Sea usted, y haga lo que usted quiera, no me importa cómo se llame, cómo se vista, etc....cámbiese de lo que quiera, no es mi vida, pero no destruyan el deporte femenino. Compitan, sí, pero contra su composición genética. El ADN no cambia. Si no ves el problema, entonces sos el problema”, finalizó su comentario Mata, quien actualmente radica con su familia en Italia.

Thomas se ha convertido ya en la atleta más controvertida del mundo, especialmente dentro de la natación. Y todo después de haber pasado tres años en el equipo masculino de su universidad. Ahora, cuenta con detractoras incluso en su propio vestuario de la UPen, que le acusan, desde el anonimato, de haber arruinado el deporte femenino y sus competiciones con sus marcas inalcanzables.

Lia decidió iniciar su transición en el año 2019 y se sometió al tratamiento hormonal requerido para cumplir con las normas actuales para los atletas transgénero. Sin embargo, los más críticos dicen que sus impresionantes actuaciones demuestran que todavía conserva una ventaja considerable e injusta.

“Trato de ignorarlo todo lo que puedo, trato de centrarme en la natación, en lo que tengo que hacer para prepararme para mis carreras y trato de bloquear todo lo demás. Significa mucho estar aquí, estar con dos de mis mejores amigos y compañeros de equipo y poder competir”, aseguró Lia a ESPN.

La NCAA ha decidido endurecer los requisitos para que los deportistas trans puedan competir en las categorías acordes al género con el que se identifican, unas medidas que se implementarán de manera paulatina en las próximas temporadas.