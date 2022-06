Autoridades mexicanas registran habitación de Debanhi Escobar

Nuevo León. Las autoridades mexicanas registraron la habitación de Debanhi Escobar , la joven de 18 años que estuvo desaparecida por casi dos semanas hasta que su cuerpo fue ubicado dentro de una cisterna en Nuevo México.

El cateo fue confirmado por el padre de la víctima, Mario Escobar, en un video que publicó en su cuenta de Youtube. En el audiovisual de poco más de 15 minutos, Escobar narra detalles sobre dicho procedimiento.

“Nos solicitaron otra entrevista (la Fiscalía), tipo cateo. Catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron de haber hecho hace mucho tiempo. Hace 40 días, desde que se desapareció mi hija; hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía de desaparecidos. (...) Empezaron a checar el cuarto de mi hija”, comentó el padre.

“¿Con qué intención?, ¿qué es lo que venían a buscar? No sabemos.

Yo siempre les dije que el cuarto de mi hija está la disposición de la Fiscalía, pero hasta ahora el personal federal, encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; por el doctor Mejía, por la licenciada Rosa Icela y por todos los que integran esa Comisión que mandó nuestro presidente, nos empiezan a solicitar cosas que se debieron de haber realizado hace mucho tiempo”.

Escobar también dijo que tras las “autopsias o necropsias como comenta el doctor Mejía en la mañana”, estas determinaron que es necesario hacer la exhumación. “Me duele como familia, me duele como papá, me duele como ser humano que todavía a 40 días de la desaparición todavía no le podamos dar ese luto que ella se merece”.

Asimismo afirmó que sigue firme en su hipótesis de que mataron a su hija Debanhi y que espera que los culpables paguen.

‘Me van a sacar a mi hija muerta, enterrada del panteón’

Sobre la fecha de exhumación del cuerpo de Debanhi, indicó que prefería reservarse la fecha por casos de filtraciones. “Me van a sacar a mi hija muerta, enterrada del panteón”, comentó.

También informó que se continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de colaboración por parte de la Fiscalía del general de Nuevo León para el fortalecimiento de todas las líneas de investigación de acuerdo al protocolo de femicidios.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó de que, tras el análisis de los dos peritajes sobre la muerte de la joven se determinó realizar la exhumación del cuerpo para hacer las investigaciones y peritajes forenses necesarios .

No obstante, en Nuevo León, la fiscala especializada en femicidios y delitos cometidos contra las mujeres, Griselda Núñez, puntualizó que no hay fecha para la exhumación y explicó que el Ministerio Público analiza los motivos que hacen necesaria dicha técnica de investigación.

Agregó que, de estimarlo pertinente, el Ministerio Público hará la solicitud respectiva a un juez de Control para que autorice la diligencia.

El anuncio desde la Federación sobre la exhumación de la joven se dio al presentar el informe Cero Impunidad, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, Ricardo Mejía dijo que el 21 de mayo se realizó una reunión interinstitucional en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

