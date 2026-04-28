El Mundo

Intento de atentado en concierto de Taylor Swift: Joven se declara culpable de planearlo en Austria

‘Necesitaba ser alentado. Me gustaba llamar la atención’, indicó el acusado

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Por AFP
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira 'The Eras Tour' en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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