Intento de atentado en concierto de Taylor Swift: Joven se declara culpable de planearlo en Austria

La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira 'The Eras Tour' en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.

Viena, Austria. Un hombre de 21 años se declaró culpable este martes 28 de abril ante una corte de Austria de planear un atentado a realizarse durante un concierto de Taylor Swift en 2024, lo que provocó la cancelación de los espectáculos de la megaestrella estadounidense en el país alpino.

Tres fechas de la gira Eras, con la que Swift rompió récords en todo el mundo, fueron canceladas el verano de ese año después de que las autoridades alertaran sobre los planes de un ataque durante el recital.

Beran A., quien fue conducido a la sala del tribunal por agentes de policía enmascarados, está detenido desde su arresto en agosto de 2024 y enfrenta cargos por delitos de terrorismo y otros.

“Se declara culpable de todos los cargos, excepto del de intento de asesinato”, declaró su abogada, Anna Mair, a la AFP.

Hablando ante el tribunal, el joven afirmó que sabía “que debía hacer la yihad, pero tenía miedo de morir”, según la agencia austriaca APA.

También dijo que había fracasado en la fabricación de una bomba, pero que había intercambiado mensajes en línea, incluso con un alto responsable del Estado Islámico, antes del concierto.

“Necesitaba ser alentado. Me gustaba llamar la atención”, indicó, según la misma fuente.

El austriaco es sospechoso de haber sido miembro del grupo Estado Islámico (EI) desde mayo de 2023 y de “planear y preparar un ataque terrorista contra el concierto de la cantante Taylor Swift”, según los fiscales.

Añaden que “se alineó abiertamente” y participó en las actividades del EI, además de compartir propaganda alusiva a esa organización considerada como terrorista a través de diversos servicios de mensajería.

Presuntamente, mientras planificaba el ataque al concierto, intentó conseguir armas y trabajó en la fabricación de una bomba “típica de los ataques del EI”.

Además, habría recibido instrucciones de otros miembros del grupo yihadista sobre el manejo de explosivos, según la fiscalía.

Un acusado esposado es escoltado a la sala del tribunal por agentes judiciales al comenzar el juicio en un juzgado de Wiener Neustadt, Austria, el 28 de abril de 2026, por un complot para atacar un concierto de Taylor Swift en Viena. (ROLAND SCHLAGER/AFP)

Otros planes en el exterior

Al joven también se le acusa de haber estado involucrado en otros planes de atentados en el extranjero, entre ellos en Dubái y Estambul, aunque esos ataques nunca se materializaron.

Otro joven de 21 años, Arda K., es juzgado junto con Beran A., según la agencia de noticias austriaca APA.

El dúo, junto con un tercer hombre, Hasan E., encarcelado en Arabia Saudita, está acusado de formar una “célula terrorista del EI altamente peligrosa” que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre de la organización yihadista, según la fiscalía.

El juicio de los dos acusados está programado para durar cuatro días. Si es declarado culpable, Beran A. se enfrentará hasta a 20 años de prisión.

El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por contribuir al complot para atacar el concierto de Swift en Viena.

El joven de 16 años recibió una sentencia de 18 meses de prisión condicional. El plan de los hombres finalmente fue frustrado con la ayuda de la inteligencia estadounidense.

“La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y de una tremenda culpa, porque muchos habían planeado asistir a esos conciertos”, escribió más tarde la propia Swift en redes sociales.