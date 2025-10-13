Viva

Taylor Swift quedará fuera de la competencia del Grammy por primera vez en casi dos décadas: esta es la razón

La artista superó récords con su nuevo álbum, pero deberá esperar un año más para optar por una nominación al Grammy

Por O Globo / Brasil / GDA
Taylor Swift lanzó su nuevo disco en octubre, fuera del plazo, y no podrá competir en los Grammy de 2026.
Taylor Swift lanzó su nuevo disco en octubre, fuera del plazo, y no podrá competir en los Grammy de 2026. (Instagram/@taylorswift)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

