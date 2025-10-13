Taylor Swift quedará fuera de la competencia del Grammy por primera vez en casi dos décadas: esta es la razón

Taylor Swift lanzó su nuevo disco en octubre, fuera del plazo, y no podrá competir en los Grammy de 2026.

Taylor Swift no podrá participar en los premios Grammy del 2026. La cantante estadounidense de 35 años lanzó su más reciente producción discográfica el 3 de octubre, más de un mes después del cierre del plazo de elegibilidad para la próxima edición de la principal premiación de la industria musical.

El álbum, titulado The Life of a Showgirl, incluye 12 canciones inéditas y ya ha superado récords de ventas. Solo en Estados Unidos alcanzó los 3,5 millones de unidades vendidas en la primera semana.

A pesar de ese éxito comercial, el disco no podrá competir por ningún galardón en la ceremonia de 2026. La razón es que la fecha límite para la inscripción de obras venció el 30 de agosto de 2025. Según la Academia de Grabación, solo se toman en cuenta los lanzamientos realizados entre el 31 de agosto de 2024 y el cierre de ese plazo.

Como Taylor Swift tampoco publicó otro proyecto durante ese periodo, quedará excluida por completo de la próxima edición.

Esta será la primera vez desde 2007 en que Swift no participa en los Grammy. En aquel año, cuando tenía 17 años, pudo haber inscrito su primer sencillo Tim McGraw, pero optó por no hacerlo. Un año después, a los 18, presentó su álbum debut homónimo, aunque no fue nominado. Sin embargo, sí recibió su primera candidatura como Mejor Artista Revelación, categoría que perdió frente a Amy Winehouse.

Desde entonces, la cantante logró 58 nominaciones y ganó 14 premios Grammy. Entre esos galardones destacan cuatro trofeos como Álbum del Año, la mayor cantidad obtenida por una persona en esa categoría.

Todos sus discos posteriores al debut fueron considerados por la Academia, incluso las regrabaciones de álbumes anteriores. Las únicas ediciones del Grammy en las que no recibió nominaciones fueron las de 2009, 2011 y 2017, pese a que envió material para evaluación en cada uno de esos años.

The Life of a Showgirl podrá aspirar a ser nominado en la edición de 2027.

