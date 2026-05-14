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Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja varios muertos y debilita esperanzas de paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que más de 20 sitios de la capital resultaron dañados, incluidos edificios residenciales.

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Por AFP
Una cortina se agita desde una ventana rota de un edificio residencial dañado, tras ataques rusos con drones y misiles en Kyiv el 14 de mayo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Una cortina se agita desde una ventana rota de un edificio residencial dañado, tras ataques rusos con drones y misiles en Kyiv el 14 de mayo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (ROMAN PILIPEY/AFP)







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