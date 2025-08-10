Inédita condena: mexicana tuvo que disculparse 30 días seguidos por criticar a políticos en redes sociales

El nombre de Estrella quedará exhibido públicamente hasta 2027 como “persona sancionada” por violencia política de género.

México. La mexicana Karla Estrella completa este domingo una inédita condena judicial: disculparse durante 30 días seguidos por haber criticado a una pareja de políticos oficialistas en la red social X.

Su caso se suma a denuncias de periodistas y medios sobre crecientes presiones por fiscalizar al poder, al punto que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de “una preocupante tendencia” de nuevas formas de “censura judicial y legislativa” en México.

“Te pido una disculpa (...) por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica (...), así como de discriminación, basado en estereotipos de género”, escribió en X Estrella -arquitecta y ama de casa de 47 años- durante el último mes.

El castigo que le impuso un tribunal electoral le dejó un sabor amargo.

“Es una situación de desamparo”, dice a la AFP Estrella, originaria de Hermosillo (Sonora, norte).

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando la mujer, muy activa en X, acusó de nepotismo al diputado Sergio Gutiérrez Luna, actual jefe de la Cámara de Diputados y perteneciente a Morena, el partido de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum.

La beneficiaria del supuesto abuso era la esposa de Gutiérrez, Diana Karina Barreras, quien aspiraba entonces a una diputación pero no fue mencionada en el tuit.

Inapelable

El mensaje fue uno de tantos que millones de mexicanos publican en redes sociales contra su dirigencia política, habitualmente por sospechas de corrupción.

Por desgracia para Estrella, la diputada Barreras denunció el caso, que terminó con una sentencia inapelable: culpable de “violencia política” de género.

Según la corte, la publicación “afectó” el desempeño profesional de Barreras al colocarla en posición de “subordinación a una figura masculina, minimizando sus capacidades y trayectoria”.

Aunque Estrella explicó que su mensaje solo criticaba al diputado, los magistrados rechazaron sus argumentos.

“Soy una ciudadana normal, que usa sus redes para opinar, para divertirse, para enterarse. No tengo el poder de cambiar la política en México, ni esa fue la intención”, afirmó Estrella, todavía incrédula frente al despliegue de recursos públicos para procesarla.

Pese a que los denunciantes militan en su partido, la presidenta Sheinbaum consideró la sanción como un “exceso”, al subrayar que “el poder es humildad, no soberbia”.

“Engendro” legal

La penalidad contra Estrella se fundamentó en dos leyes, una sobre violencia política de género y otra que regula la propaganda electoral en medios como radio y televisión.

Pero aplicar a ciudadanos de a pie normas que fueron concebidas para “partidos políticos, grandes empresarios y medios de comunicación” abre la puerta a “violaciones graves a la libertad de expresión”, comentó Mariana Calderón, defensora de Estrella.

“Hicieron una especie de engendro” al combinar ambas normas, añadió la directora de la oenegé Centro Nacional de Litigio Estratégico.

Además de las disculpas y el pago de una multa, el nombre de Estrella quedará exhibido públicamente hasta 2027 como “persona sancionada” por violencia política de género.

La sanción, sin embargo, tuvo un efecto bumerán para los diputados, pues opositores y usuarios de redes no paran de publicar fotos y videos que muestran la aparente vida ostentosa de la pareja.

Con su sentido del humor intacto, Estrella, que en el mes de castigo pasó de unos 7.000 a casi 60.000 seguidores en X, está decidida a llevar su caso ante instancias internacionales.

“Vamos a la Corte Interamericana (...) porque sí fue un exceso lo que hicieron los magistrados conmigo. Como ya no hay otra instancia aquí en México que me ampare (...), la idea es pedir ayuda de alguien imparcial que pueda dar su veredicto”, sostiene.