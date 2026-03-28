Indonesia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Niños juegan en línea entre sí en teléfonos inteligentes y tabletas en un callejón de Yakarta el pasado 26 de marzo. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox, consideradas plataformas de "alto riesgo" por las autoridades de la nación del sudeste asiático, comenzarán a desactivar las cuentas de menores de edad desde este sábado.

Yakarta, Indonesia. Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales este sábado. La restricción responde a la entrada en vigor de una ley que prohíbe el uso de estas plataformas a los menores de 16 años.

El archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de naciones que legislan para proteger a los jóvenes de la exposición prolongada a contenidos adictivos en entornos digitales.

La normativa ordena la desactivación inmediata de cuentas de menores en plataformas consideradas de “alto riesgo”, como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y el videojuego Roblox.

Según informó la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, las redes X y Bigo ya ajustaron sus términos para elevar la edad mínima a 16 y 18 años, respectivamente.

“Las demás plataformas deben adaptar sus servicios de inmediato; no habrá margen para concesiones”, advirtió la funcionaria.

Aunque TikTok confirmó su compromiso de cumplir con la medida, el Gobierno indonesio aún no detalla cómo fiscalizará el veto. La responsabilidad recae directamente en las empresas, que se exponen a multas millonarias o a la suspensión de sus servicios en el país.

El reto de la ejecución

Pese a la prohibición, algunos menores ya planean cómo evadir los controles.

“Creo que pediré ayuda a mis padres para poder entrar”, admitió Bradley Rowen Liu, de 11 años, quien confiesa pasar hasta cinco horas diarias en su celular durante los fines de semana.

En contraste, otros jóvenes respaldan la medida. Maximillian, de 15 años, reconoció que el tiempo en redes lo hace sentir “improductivo” y espera que la ley ayude a sus contemporáneos a concentrarse en los estudios.

Indonesia sigue los pasos de países como Australia, que han endurecido las restricciones ante la alarma por contenidos dañinos y problemas de salud mental.

La decisión coincide con reveses judiciales para las tecnológicas en Estados Unidos.

El pasado miércoles, un jurado en California determinó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas, otorgando una indemnización millonaria a una joven afectada.

Asimismo, en Nuevo México, un veredicto sin precedentes halló a Meta responsable de exponer deliberadamente a menores a contenidos peligrosos y depredadores sexuales.