El Mundo

Indonesia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Medida comprende a 70 millones de menores y obliga a plataformas como TikTok y Meta a desactivar cuentas de forma inmediata

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Por AFP
Niños juegan en línea entre sí en teléfonos inteligentes y tabletas en un callejón de Yakarta el pasado 26 de marzo. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox, consideradas plataformas de "alto riesgo" por las autoridades de la nación del sudeste asiático, comenzarán a desactivar las cuentas de menores de edad desde este sábado.
Niños juegan en línea entre sí en teléfonos inteligentes y tabletas en un callejón de Yakarta el pasado 26 de marzo. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox, consideradas plataformas de "alto riesgo" por las autoridades de la nación del sudeste asiático, comenzarán a desactivar las cuentas de menores de edad desde este sábado. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)







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