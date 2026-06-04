El Mundo

India recurre a Venezuela para asegurar su energía en medio de la crisis en Oriente Medio

El primer ministro indio destaca las ‘amplias conversaciones’ sobre la expansión de la cooperación entre ambos países en energía, minerales críticos y tecnología

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Por AFP y Jorge Arturo Mora
Venezuela India Delcy Rodríguez
El encuentro bilateral apunta a consolidar una alianza estratégica entre la economía de más rápido crecimiento y la nación latinoamericana que posee cerca del 17% de los recursos petroleros a nivel mundial. (AFP/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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