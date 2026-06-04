India recurre a Venezuela para asegurar su energía en medio de la crisis en Oriente Medio

El encuentro bilateral apunta a consolidar una alianza estratégica entre la economía de más rápido crecimiento y la nación latinoamericana que posee cerca del 17% de los recursos petroleros a nivel mundial.

Con alfombra roja y honores de Estado, el primer ministro indio Narendra Modi recibió este jueves a Delcy Rodríguez en Nueva Delhi. La cita buscó afianzar la relación entre una potencia energética como Venezuela y una India cada vez más necesitada de diversificar sus fuentes de petróleo.

Tras la reunión, el Gobierno indio calificó las reservas venezolanas como una gran oportunidad para el país asiático y destacó que Caracas ya figura entre sus principales abastecedores de crudo.

Rodríguez ha estado al frente del país latinoamericano, que cuenta con alrededor del 17% de las reservas petroleras mundiales, desde enero, cuando en medio de bombardeos sobre Caracas fuerzas estadounidenses capturaron al derrocado presidente Nicolás Maduro.

Antes de comenzar la reunión, la mandataria venezolana se dio la mano con Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi, donde el gobierno indio le desplegó una enorme alfombra roja.

Después, Modi dijo que estaba “contento” de haber conocido a la dirigente venezolana.

“Tuvimos amplias conversaciones sobre la expansión de nuestra cooperación en energía, minerales críticos, tecnología, agricultura, salud y los vínculos entre nuestros pueblos”, afirmó en una publicación en X.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el 8 de abril de 2026 un «aumento responsable» de los salarios, erosionados por años de inflación y una fuerte contracción económica durante la última década. (HANDOUT/AFP)

“Como socio valioso en América Latina, nuestra estrecha cooperación con Venezuela tiene una enorme importancia para el Sur Global”.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, había dicho antes que estaba seguro de que la reunión “fortalecerá aún más” la cooperación entre los dos países.

El primer ministro de India, Narendra Modi, recibió con honores a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de una reunión para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.

Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una “oportunidad” y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

Rodríguez ha estado al frente del país latinoamericano, que cuenta con alrededor del 17% de las reservas petroleras mundiales, desde enero, cuando en medio de bombardeos sobre Caracas fuerzas estadounidenses capturaron al derrocado presidente Nicolás Maduro.

Antes de comenzar la reunión, la mandataria venezolana se dio la mano con Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi, donde el gobierno indio le desplegó una enorme alfombra roja.

Después, Modi dijo que estaba “contento” de haber conocido a la dirigente venezolana.

“Tuvimos amplias conversaciones sobre la expansión de nuestra cooperación en energía, minerales críticos, tecnología, agricultura, salud y los vínculos entre nuestros pueblos”, afirmó en una publicación en X.

“Como socio valioso en América Latina, nuestra estrecha cooperación con Venezuela tiene una enorme importancia para el Sur Global”.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, había dicho antes que estaba seguro de que la reunión “fortalecerá aún más” la cooperación entre los dos países.

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha aumentado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

“El gobierno de India, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, está buscando agresivamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética”, comentó a los periodistas tras el encuentro bilateral Rudrendra Tandon, alto funcionario de la cancillería india

“Por lo tanto, Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan”, destacó.

Normalmente, India obtiene aproximadamente la mitad de su crudo a través del estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico.

Pero, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha restringido el tráfico marítimo en ese paso estratégico, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas.

El primer ministro de India, Narendra Modi, recibió con honores a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de una reunión para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.

Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una “oportunidad” y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

Rodríguez ha estado al frente del país latinoamericano, que cuenta con alrededor del 17% de las reservas petroleras mundiales, desde enero, cuando en medio de bombardeos sobre Caracas fuerzas estadounidenses capturaron al derrocado presidente Nicolás Maduro.

Antes de comenzar la reunión, la mandataria venezolana se dio la mano con Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi, donde el gobierno indio le desplegó una enorme alfombra roja.

Después, Modi dijo que estaba “contento” de haber conocido a la dirigente venezolana.

“Tuvimos amplias conversaciones sobre la expansión de nuestra cooperación en energía, minerales críticos, tecnología, agricultura, salud y los vínculos entre nuestros pueblos”, afirmó en una publicación en X.

“Como socio valioso en América Latina, nuestra estrecha cooperación con Venezuela tiene una enorme importancia para el Sur Global”.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, había dicho antes que estaba seguro de que la reunión “fortalecerá aún más” la cooperación entre los dos países.

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha aumentado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

“El gobierno de India, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, está buscando agresivamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética”, comentó a los periodistas tras el encuentro bilateral Rudrendra Tandon, alto funcionario de la cancillería india.

“Por lo tanto, Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan”, destacó.

Alianza energética

Normalmente, India obtiene aproximadamente la mitad de su crudo a través del estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico.

Pero, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha restringido el tráfico marítimo en ese paso estratégico, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas.

“Naturalmente, las conversaciones de hoy se centraron en forjar una alianza energética”, añadió Tandon.

“En el sector energético vemos una complementariedad perfecta (...). De hecho, en nuestras compras al contado, Venezuela ya se ha convertido en el tercer mayor proveedor este mes”, calculó.

Tras aterrizar el miércoles en el gigante asiático, Rodríguez había destacado que esperaba un diálogo enfocado en hacer florecer la relación bilateral.

“Estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo venezolano”, aseguró a la televisión estatal de su país.

India, la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, ha sentido con fuerza, al igual que otros países asiáticos, la crisis energética global por la guerra de Irán.

Los elevados precios mundiales del crudo están aumentando su factura de importaciones, lo que amenaza con avivar la inflación y ampliar su déficit en cuenta corriente a su nivel más alto en 14 años, al tiempo que ejerce presión sobre su moneda, la rupia, ya en dificultades.

“Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo”, destacó Tandon.

“La economía india es un gran consumidor de petróleo en crecimiento y tendrá un crecimiento estable de la demanda durante muchos años”, celebró.