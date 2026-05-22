El Mundo

India bate récord de consumo de electricidad en medio de temperaturas extremas que superaron los 47°C

India registró un nuevo récord de consumo eléctrico en plena ola de calor y provocaron afectaciones como la muerte de peces por la sequía en lagos de Nueva Delhi

EscucharEscuchar
Por AFP
Trabajadores retiran peces muertos del lago Sanjay, parcialmente seco debido a la ola de calor que afecta a Nueva Delhi, este 22 de mayo de 2026. (Foto de Arun Sankar / AFP)
Trabajadores retiran peces muertos del lago Sanjay, parcialmente seco debido a la ola de calor que afecta a Nueva Delhi, este 22 de mayo de 2026. (Foto de Arun Sankar / AFP) (ARUN SANKAR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IndiaElectricidadOla de calor
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.