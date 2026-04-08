Ciencia

India evalúa usar serpientes y cocodrilos en frontera para frenar el flujo de migrantes indocumentados

La Fuerza de Seguridad Fronteriza analiza la posibilidad de liberar reptiles en zonas donde es imposible construir vallas para frenar la migración

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Por AFP
Autoridades de la India estudian el despliegue de serpientes y cocodrilos en la frontera con Bangladés como un método de vigilancia disuasivo.
Autoridades de la India estudian el despliegue de serpientes y cocodrilos en la frontera con Bangladés como un método de vigilancia disuasivo. (Canva stocks/njas_sky de Pixabay / Josibo de Pixabay)







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