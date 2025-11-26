El Mundo

Incendio mortal en Hong Kong: al menos 13 fallecidos en complejo habitacional

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial

Por AFP
Fuego en Hong Kong







