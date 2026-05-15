El Mundo

Incendio en planta de gas venezolana operada por empresa china deja seis heridos

Las fallas e incendios son frecuentes en la industria petrolera venezolana producto de años de desinversión y corrupción.

EscucharEscuchar
Por AFP
El petrolero VOLANS, con bandera de Belice, aparece anclado en el lago de Maracaibo mientras espera partir hacia Port Arthur, Estados Unidos, en Maracaibo, Venezuela, el 11 de mayo de 2026.
El petrolero VOLANS, con bandera de Belice, aparece anclado en el lago de Maracaibo mientras espera partir hacia Port Arthur, Estados Unidos, en Maracaibo, Venezuela, el 11 de mayo de 2026. (JOSE ISAAC BULA/Anadolu via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaChinaEstados Unidospetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.