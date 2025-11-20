El Mundo

Incendio en la COP30 obliga a evacuar el pabellón central en Belém

Un incendio en el pabellón central de la COP30 en Belém provocó una evacuación masiva. Vea el video.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da una declaración a la prensa durante la Cumbre del Amazonas en el Centro de Convenciones Hangar en Belem
Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior. (EVARISTO SA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
COP30BelémBrasilIncendio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.