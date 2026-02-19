Impactante video muestra a tiburón blanco de 4,5 metros rodeando a dos buzos en Australia

Imágenes desde helicóptero captaron al tiburón blanco mientras nadaba alrededor de dos buzos que no notaban el riesgo.

Un tiburón blanco de 4,5 metros rodeó a dos buzos frente a la costa de Australia Occidental, según imágenes aéreas divulgadas por rescatistas. El hecho ocurrió el domingo cerca de Cabo Naturaliste, a unos 190 kilómetros al sur de Perth.

El video captado desde un helicóptero muestra al escualo desplazándose alrededor de los buzos, quienes no percibían el peligro. La grabación se difundió esta semana y generó atención por la cercanía del depredador.

El equipo de Surf Life Saving Western Australia alertó a los hombres tras detectar al animal en el agua. Según informó la organización en redes sociales, la tripulación activó la sirena para advertirlos. Los buzos salieron del mar, subieron a su moto acuática y se dirigieron a un lugar seguro.

Las autoridades de Australia Occidental indicaron que los encuentros con tiburones son poco frecuentes. Sin embargo, recomendaron precaución. El gobierno impulsa el uso de la aplicación móvil SharkSmart, que ofrece alertas casi en tiempo real sobre actividad de tiburones.

Además, el estado ofrece un reembolso de 200 dólares australianos ($140) a los residentes que compren un dispositivo disuasivo aprobado científicamente. Algunos de estos equipos generan un campo electromagnético que repele a los animales.

Datos oficiales registran más de 1.280 incidentes con tiburones en Australia desde 1791. De esa cifra, más de 250 causaron la muerte de personas.

El caso fatal más reciente ocurrió en enero, cuando un niño de 12 años murió tras el ataque de un tiburón en el puerto de Sídney.

