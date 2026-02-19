El Mundo

Impactante video muestra a tiburón blanco de 4,5 metros rodeando a dos buzos en Australia

Rescatistas alertaron a los hombres con una sirena tras detectar al escualo cerca de Cabo Naturaliste, al sur de Perth

EscucharEscuchar
Por AFP
Imágenes desde helicóptero captaron al tiburón blanco mientras nadaba alrededor de dos buzos que no notaban el riesgo.
Imágenes desde helicóptero captaron al tiburón blanco mientras nadaba alrededor de dos buzos que no notaban el riesgo. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAustraliatiburón
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.