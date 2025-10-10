Ciencia

Reapareció el tiburón blanco más grande del Atlántico en aguas frías

Contender fue rastreado cerca de la península del Labrador, donde se alimenta de focas antes de migrar a Florida

Por La Nación / Argentina / GDA
Contender, el tiburón blanco más grande del Atlántico, migra hacia el noreste de EE. UU. tras un periodo de alimentación clave.
El tiburón blanco más grande del Atlántico fue visto en Canadá, donde se alimenta y aporta equilibrio al ecosistema marino. (OCEARCH/OCEARCH)







