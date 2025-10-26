El Mundo

Huracán Melissa aumenta la amenaza sobre Jamaica: autoridades llaman a refugiarse

Se espera que los vientos sigan ganando fuerza y que la tormenta se convierta en huracán de categoría 5, la más fuerte

Por AFP
Huracán melissa
Hombres instalan contraventanas en un negocio como preparación para la llegada del huracán Melissa a Portmore, parroquia de St. Catherine, Jamaica. (RICARDO MAKYN/AFP)







