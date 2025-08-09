El Mundo

‘Houston, tenemos un problema’: Muere Jim Lovell, astronauta que comandó la misión Apolo 13

El liderazgo de Lovell sirvió para llevar a salvo a su tripulación de regreso al planeta, en un acto heroico que le valió numerosos elogios

EscucharEscuchar
Por AFP y La Nación / Argentina / GDA
La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, iba a ser el tercer alunizaje de la historia.
La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, iba a ser el tercer alunizaje de la historia. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
jim lovellapolo 13misiónnasa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.