‘Houston, tenemos un problema’: Muere Jim Lovell, astronauta que comandó la misión Apolo 13

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, iba a ser el tercer alunizaje de la historia.

Washington, Estados Unidos. El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo, murió a los 97 años, según confirmó la NASA.

Lovell, interpretado por el actor Tom Hanks en la película de 1995 Apolo 13, nunca pisó la superficie lunar pero era considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial estadounidense.

“La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas”, dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, y añadió que el expiloto de Marina falleció el jueves en Chicago.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la Luna, iba a ser el tercer alunizaje de la historia.

La misión duró 142 horas, 54 minutos y 41 segundos. (La Nación de Argentina)

56 horas después del lanzamiento y a 330 kilómetros de la Tierra ocurrió una fuerte explosión y los tripulantes dijeron una frase que quedó en la historia: “Houston, tenemos un problema”.

La explosión causó que uno de los tanques perdiera oxígeno y que los astronautas debieran mudarse al módulo lunar, que no estaba preparado para albergar a tantas personas por tanto tiempo, y apagar todos los comandos para ahorrar energía.

Estuvieron a oscuras y sufriendo el crudo frío del espacio mientras se propulsaron manualmente para volver a la Tierra sin rebotar en la atmósfera.

Enfrentaron varias dificultades: no podían guiarse por las estrellas debido a la presencia de restos de la explosión y, además, el frío había condensado el vapor de agua en los aparatos, por lo que la reactivación de la energía podría haber causado un fallo eléctrico fatal.

LEA MÁS: Descubren un nuevo cometa en el sistema solar; la NASA analizó qué tan cerca pasará de la Tierra

Luego vino una caótica odisea espacial que Estados Unidos siguió minuto a minuto desde la Tierra, con el temor de perder a sus primeros astronautas en el espacio.

Pero el liderazgo de Lovell, apodado Smilin’ Jim (Sonriente Jim) por sus compañeros, sirvió para llevar a su tripulación de regreso al planeta, en un acto heroico que le valió numerosos elogios. La misión duró 142 horas, 54 minutos y 41 segundos.

El carácter y la firme valentía de Lovell “ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, declaró la NASA.

“Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos por nuestra cuenta”, escribió Hanks en una publicación de Instagram.

Lovell fue uno de los tres astronautas en orbitar la Luna por primera vez (La Nación de Argentina)

“Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona”, agregó el actor que encarnó al astronauta en la gran pantalla.

La agencia espacial estadounidense dijo que Lovell también fue uno de los tres astronautas en orbitar la Luna por primera vez durante la misión Apolo 8, en 1968, allanando el camino para el primer alunizaje.