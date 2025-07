Descubren un nuevo cometa en el sistema solar; la NASA analizó qué tan cerca pasará de la Tierra

3I/ATLAS no se originó en el sistema solar, viaja a gran velocidad y no representa un riesgo para la Tierra, según la NASA.

Un objeto interestelar identificado como cometa 3I/ATLAS se desplazó recientemente por el sistema solar a más de 221.000 km/h, según confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Este cuerpo celeste fue descubierto el 1.° de julio de 2025 desde un observatorio en Río Hurtado, Chile.

Su hallazgo fue posible gracias al telescopio ATLAS, financiado por la NASA, que detectó el cometa cuando se encontraba a 670 millones de kilómetros de la Tierra, dentro de la órbita de Júpiter.

Los análisis posteriores concluyeron que el cometa no pertenece al sistema solar. La velocidad que alcanza y su trayectoria indican que no está influenciado por la gravedad del Sol y que no orbita alrededor de él.

La NASA determinó que 3I/ATLAS simplemente atravesará el sistema solar, continuando su recorrido interestelar que habría iniciado hace millones o incluso miles de millones de años.

¿Representa un peligro para la Tierra?

La NASA descartó que el cometa 3I/ATLAS represente una amenaza para el planeta. Aunque su velocidad aumentará conforme se aproxime al Sol, los cálculos indican que no se acercará peligrosamente a la Tierra.

El ingeniero de navegación Davide Farnocchia, de la NASA, explicó que aún se desconoce el tamaño del objeto. Los expertos no han logrado definir si el brillo que se observa corresponde al volumen del objeto o si se trata de un efecto del desplazamiento sobre las imágenes captadas.

¿Qué significa su nombre?

El nombre 3I/ATLAS contiene claves sobre su origen. La “I” representa su condición de interestelar, el “3” señala que es el tercer objeto de este tipo registrado en la historia, y “ATLAS” corresponde al telescopio que lo descubrió.

