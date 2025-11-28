El Mundo

Hong Kong eleva a 128 el número de muertos por peor incendio en décadas

Autoridades centran investigación en fallas en alarmas, andamios y negligencia en torres residenciales que ardieron más de 40 horas

EscucharEscuchar
Por AFP
Un hombre este viernes frente a las consecuencias del gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong. Fotografía:
Un hombre observa este viernes las consecuencias del gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong. Foto: (PHILIP FONG/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hong Kong IncendioAndamios de bambú incendioDesaparecidos Hong Kong
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.