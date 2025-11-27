El Mundo

Hong Kong busca a cientos de desaparecidos tras incendio que dejó 65 muertos

La emergencia en el complejo Wang Fuk Court conmocionó a Hong Kong, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Por AFP
Firemen get ready after a major fire swept through several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 27, 2025. Hong Kong firefighters were scouring a still-burning apartment complex for hundreds of missing people on November 27, a day after the blaze tore through the high-rises, killing at least 44. (Photo by Dale DE LA REY / AFP)
Los bomberos siguen atendiendo el gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po de Hong Kong, el 27 de noviembre de 2025. Los bomberos de Hong Kong buscaban entre un complejo de apartamentos que aún ardía a cientos de personas desaparecidas este 27 de noviembre. (Foto: Dale De la Rey / AFP) (DALE DE LA REY/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

